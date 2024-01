Veröffentlicht am 5. Januar 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Mit der KreativWerkstatt das neue Jahr bunt gestalten – Kalender basteln und Tiere zeichnen im Stadtteiltreff Neuwied

2024 ist da und vor uns liegt ein ganzes Jahr voll Spannung, Spaß und Möglichkeiten. Reichlich Zeit also, um etwas Neues zu lernen, sich kreativ zu entfalten und viele aufregende Erfahrungen zu machen. Was im neuen Jahr beim Alten bleibt, ist, dass die KreativWerkstatt im Stadtteiltreff Neuwied dafür genau die richtige Adresse ist. Am Dienstag, 23. Januar, steht von 16:30 bis 18 Uhr direkt etwas ganz Besonderes auf dem Programm: Passend zum Jahresbeginn basteln die teilnehmenden Kinder mit Virginia Richter vom kreARTiv-Atelier Neuwied eigene Kalender. Hierfür wird jedes Kalenderblatt nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen gestaltet. Damit das gut klappt, zeigt die Referentin Schritt für Schritt, wie verschiedene Tiere ganz einfach gezeichnet und ausgemalt werden können. Bei den Motiven sind der eigenen Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt und am Ende nehmen alle Kinder individuelle Kalender mit nach Hause, die sie das ganze Jahr hindurch begleiten.

Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung bis zum 22. Januar wird aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl gebeten. Anmeldung und Infos im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, 56564 Neuwied, Tel. 02631 863 070 oder per E-Mail an stadtteilbuero@neuwied.de. Foto: Christina Kutzbach