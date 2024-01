Veröffentlicht am 6. Januar 2024 von wwa

MAINZ – Unterstützung für die Proteste der Landwirte, Spediteure und Bäcker

Für den 8. Januar hat der Deutsche Bauernverband zu Protesten gegen die Streichung der Agrardieselvergünstigungen und KfZ-Steuerbefreiung – die laut Bundesregierung aufgrund bürokratischer Hürden wieder kassiert wurde – aufgerufen. Der Bundesverband Logistik und Verkehr schließt sich in Folge der Erhöhung der LKW-Maut der Aktion an und der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks solidarisiert sich mit den Landwirten.

Hierzu der Spitzenkandidat der FREIEN WÄHLER für die Europawahl im Juni, Joachim Streit: „Ich unterstütze die Proteste der Landwirte und Spediteure ausdrücklich. Und dass das Bäckerhandwerk Partei ergreift, ist nur konsequent. Denn sie sind unter den Ersten, die von den Preissteigerungen in der Landwirtschaft oder der Logistikbranche betroffen sind. Für diesen Montag, mit all den Auswirkungen für unsere Bürger, hat die Bundesregierung mit ihrer desolaten Haushaltspolitik die Verantwortung zu tragen.“

Joachim Streit weiter: „Aber sie trägt diese Verantwortung nicht alleine. Denn die Mainzer Ampel hat ihrer Berliner Schwester stets die Treue gehalten, so offensichtlich falsch die Entscheidungen auch gewesen sind. Als Spitzenkandidat der FREIEN WÄHLER halte ich fest: Wir stehen an der Seite der Bauern, Winzer, LKW-Fahrer und Bäcker – in Rheinland-Pfalz, Deutschland und Europa. Die selbstverschuldeten Haushaltslöcher auf ihre Kosten zu stopfen, ist unanständig, aber bezeichnend für die Arbeit von Rot-Grün-Gelb.“