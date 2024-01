Veröffentlicht am 4. Januar 2024 von wwa

WALDBREITBACH – Das Jahr sportlich beenden – Läuferinnen des VfL Waldbreitbach in Bonn unterwegs

Jetzt ist wieder die Zeit, der guten Vorsätze. Sportlich beendet haben Peggy und Verena Stüber sowie Sonja Nannen vom VfL Waldbreitbach das Jahr beim Silvesterlauf über eine Strecke von fünf Kilometer in Bonn.

„Die Stimmung ist immer unvergleichlich. Alle freuen sich auf das neue Jahr und auch darauf, das alte gebührend zu verabschieden. Zumal in diesem Jahr auch die Bambinis am Start waren und somit viele Zuschauer vor Ort“, spricht Peggy Stüber von ihrer Motivation.

„In diesem Jahr waren auch alle Läufe wieder ausgebucht“, berichtet Peggy Stüber. Darüber hinaus loben die drei Läuferinnen die Ausrichtenden und die vielen helfenden Hände im Hintergrund der Veranstaltung.

Sonja Nannen erreichte das Ziel in 30 min., Peggy Stüber und Verena Stüber in 34 min. Das Ziel der Sportlerinnen ist es, auch 2024 laufend zu verabschieden.

Der VfL Waldbreitbach bietet einen Lauftreff an. Er findet immer mittwochs um 18 Uhr an der Sporthalle Waldbreitbach (Jahnstraße 1) statt. Eine Anmeldung oder Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Nähere Informationen gibt es per E-Mail an lauftreff@vfl-waldbreitbach.de. Weitere Infos zum Angebot des VfL Waldbreitbach gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de und auf Facebook.