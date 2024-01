Veröffentlicht am 4. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fortbildungsreihe für ehrenamtliche Betreuende und Interessierte – Auftakt mit Vortrag „Rechtliche Betreuung“ am 16. Januar

Wenn eine volljährige Person aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls nicht mehr in der Lage ist, ihre rechtlichen Angelegenheiten selbst zu regeln und wenn keine Vorsorgevollmacht vorliegt, dann ordnet das Amtsgericht eine rechtliche Betreuung an. In diesem Kontext bietet die Kreisverwaltung Altenkirchen im Januar 2024 den Vortrag „Rechtliche Betreuung“ an.

Der Vortrag vermittelt einen Überblick vom Gerichtsverfahren bis zur Anordnung der Betreuung, zur Auswahl eines Betreuers und dessen Bestellung. Neben der Bedeutung einer Betreuung für den betreuten Menschen werden dem ehrenamtlichen Betreuer die im Landkreis Altenkirchen vorhandenen Beratungsangebote aufgezeigt.

Der Vortrag findet am 16. Januar, 18.30 Uhr, im Rathaussaal Gebhardshain (Rathausplatz 1, 57580 Gebhardshain) statt. Eine Anmeldung ist erwünscht bei Birgit Karst, Betreuungsbehörde der Kreisverwaltung Altenkirchen, Tel.: 02681-812432, E-Mail: birgit.karst@kreis-ak.de

Die Veranstaltung bildet den Auftakt zu einer mehrteiligen Fortbildungsreihe für ehrenamtliche Betreuende und an diesem Thema Interessierte, die von der örtlichen Betreuungsbehörde in Kooperation mit den Betreuungsvereinen im Landkreis Altenkirchen durchgeführt wird. Informationen zu den weiteren Vortragsabenden gibt es online: https://www.kreis-altenkirchen.de/INTERNET/Quicknavigation/Startseite-Kreis-Altenkirchen/Fortbildungsreihe-f%C3%BCr-ehrenamtliche-Betreuende-und-Interessierte-Auftakt-mit-Vortrag-Rechtliche-Betreuung-am-16-Januar.php?object=tx,2154.7&ModID=7&FID=2154.5420.1&NavID=2154.2&NavID=2154.12