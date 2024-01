Veröffentlicht am 4. Januar 2024 von wwa

BUSENHAUSEN – Lesung mit Annette Spratte

Die Landfrauen rund um den Beulskopf laden ein am Samstag 20. Januar 2024 um 14.30 Uhr ins Wöschhoisjen nach Busenhausen zu einer Lesung von Annette Spratte. Die Autorin und Übersetzerin aus Mammelzen schreibt historische Romane, die im Westerwald spielen. In Busenhausen liest sie aus ihrem neuesten Roman „Das Holz aus dem wir geschnitzt sind“, ein Generationenroman voller Geheimnisse. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Anmeldung bis 17. Januar 2024 bei Heike Fuchs Tel.: 02682/9687840 oder den Ortsvorsitzenden der Dörfer am Beulskopf