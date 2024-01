Veröffentlicht am 4. Januar 2024 von wwa

MELSBACH – Verkehrsunfallflucht in Melsbach

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20. Dezember 2023, und Mittwoch, 03. Januar 2024, ereignete sich im Wiesengrund in Melsbach eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte an der Hofeinfahrt des Geschädigten beim Rangieren eine Gabione. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei