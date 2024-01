Veröffentlicht am 3. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Der natürliche Wald – wie sieht er aus? – Vortrag bei der Kreisvolkshochschule am 11. Januar

Am Donnerstag, 11. Januar, 18.30 bis 20 Uhr, veranstaltet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen in Zusammenarbeit mit Living Forest e.V. den Vortrag „Der natürliche Wald – wie sieht er aus?“

Natürliche Mischwälder bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die sie zu ökologisch wertvollen und vielseitigen Lebensräumen für eine große Vielfalt von Pflanzen-, Tier- und Mikroorganismenarten machen. Die unterschiedlichen Baumarten und Pflanzen bieten Lebensraum und Nahrung für eine breite Palette von Organismen, was zu einer höheren Biodiversität führt. Die Vielfalt der Arten in Mischwäldern macht sie robuster gegenüber Störungen und Umweltveränderungen. Zusätzlich spielen sie eine wichtige Rolle im Kohlenstoffkreislauf und tragen zur Absorption und Speicherung von CO2 bei, was den Klimawandel abmildern kann. Unterschiedliche Baumarten haben unterschiedliche Wachstumsarten und Speicherkapazitäten, wodurch der Kohlenstoff im Wald auf vielfältige Weise gehalten wird. Es gibt also viele Gründe den Wald wertzuschätzen.

Die Referenten Silja Schepping und Peter Oetermann vom Verein Living Forest e.V. stellen in dem kurzweiligen Vortrag ihren Ansatz vor, gemeinsam etwas für den Wald zu tun: den Wald zu renaturieren, um ihn lebendig, widerstandsfähig und jederzeit klimaangepasst zu erhalten. Anschließend bleibt Raum für Diskussionen, Fragen und Ideen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681- 812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de