Veröffentlicht am 2. Januar 2024 von wwa

NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied

L102 Mein Testament richtig verfassen – Einführung in das Erbrecht. 1x Mo., 29.01.24. 19:00 – 21:15 Uhr. Martinus-Gymnasium, Raum N12, UG, Nebengebäude, Martinusstr., 53545 Linz. Leitung: Michael Paul, Rechtsanwalt. Gebühr 15,00 €. Anmeldung: Außenstelle Linz – 02644 5601-11

L104 Trennung und Scheidung – was kommt auf uns zu? Einführung in das Familienrecht. 1x Mo., 22.01.24. 19:00 – 21:15 Uhr. Verbandsgemeindeverwaltung Linz, Sitzungssaal, Am Schoppbüchel 5, Linz am Rhein, EG. Leitung: Michael Paul, Rechtsanwalt. Gebühr 15,00 €. Anmeldung: Außenstelle Linz – 02644 5601-11

L372 Tanz mal drüber Nach(mittag) – Workshop Tanzimprovisation. 1x Sa., 27.01.24. 14:00 – 18:00 Uhr. Martinus-Gymnasium, Gymnastikhalle, Martinusstr., 53545 Linz. Leitung: Kerstin Schwarzrock, Physiotherapeutin, Tanzpädagogin. Staffelpreis: 32,00 – 42,00 €. Anmeldung: Außenstelle Linz – 02644 5601-11

R341 Sanftes Yoga für Anfänger und Ungeübte. 8x Do., 25.01.24 – 21.03.24, 17:30 – 19:00 Uhr. Grundschule Rengsdorf, Mehrzweckraum, EG, Schulstraße 1, 56579 Rengsdorf. Leitung: Claudine Weingarten, Yoga-Lehrerin (RYT), Fitnesstrainerin. Staffelpreis: 52,00 – 66,00 €. Anmeldung: Außenstelle Rengsdorf-Waldbreitbach – 02634 61113

P345.1 Hatha-Yoga für Anfänger bis sanfte Mittelstufe. 6x Mo., 29.01.24 – 18.03.24, 17:15 – 18:45 Uhr. Alter Kindergarten Raubach, Kirchstr. 11, 56316 Raubach. Leitung: Cordula Nöthen, Yogalehrerin (BYV): Staffelpreis: 40,00 – 50,00 €. Anmeldung: 02684 8581-10

R351 Vinyasa Yoga für Nichtyogis – Sportliches Ganzkörper-Training mit Musik. 8x Do., 25.01.24 – 21.03.24, 19:15 – 20:45 Uhr. Grundschule Rengsdorf, Mehrzweckraum, EG, Schulstraße 1, 56579 Rengsdorf. Leitung: Claudine Weingarten, Yoga-Lehrerin (RYT), Fitnesstrainerin. Staffelpreis: 50,00 – 75,00 €. Anmeldung: Außenstelle Rengsdorf-Waldbreitbach – 02634 61113

D314 Vinyasa Yoga für Nichtyogis – Sportliches Ganzkörper-Training mit Musik. 10x Fr., 26.01.24 – 26.04.24, 19:15 – 20:45 Uhr. Martin-Butzer-Gymnasium, kleine Turnhalle, Gymnasialstr. 11, 56269 Dierdorf. Leitung: Claudine Weingarten, Yoga-Lehrerin (RYT), Fitnesstrainerin. Staffelpreis: 62,00 – 90,00 €. Anmeldung: Außenstelle Dierdorf – 02689 29114

G350.1 Kulinarische Reise: Zauberreich Vietnam – Sommerrollen mit und ohne Fleisch. 1x Fr. 26.01.24, 18:00 – 19:30 Uhr. Online. Leitung: Lan Nguyen Thi Phuong. Gebühr: 15,00 €. Anmeldung: Geschäftsstelle Neuwied – 02631 347813.