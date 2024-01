Veröffentlicht am 2. Januar 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Fit für die Zukunft – Forscherpreis für Computer-AG von Margaretenschule und David-Roentgen-Schule

Der Umgang mit moderner Informations- und Computertechnik ist heute schon eine Schlüsselkompetenz und wird in Zukunft nur noch wichtiger werden. Auch an den Schulen rückt das Thema „IT“ daher vermehrt und bereits immer früher in den Fokus. Die Margaretenschule in Heimbach-Weis nimmt in dieser Entwicklung eine Vorreiterrolle ein und ist deshalb für ihre ganz besondere Computer-AG mit dem Forscherpreis des Kreises Neuwied ausgezeichnet worden.

„Bereits seit einiger Zeit pflegen wir eine Kooperation mit der David-Roentgen-Schule. Schülerinnen und Schüler der Fachschule IT begleiten unsere Computer-AG im Rahmen eines Praktikums“, erläutert Friederike Jacobs, Rektorin der Margaretenschule, das schulübergreifende Projekt. In der Computer-AG arbeiten die Schüler der Grund- und der Berufsschule gemeinsam mit Sets aus der „Lego Education“-Reihe. Diese wurden gezielt für den MINT-Unterricht (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) an Schulen entwickelt: Mit ihnen lassen sich motorisierte Modelle konstruieren, die mit Tablets verbunden und mit Hilfe einer App programmiert und in Bewegung gesetzt werden können. So wird bei den Grundschulkindern ein erster, spielerischer Zugang zu den Inhalten der MINT-Fächer hergestellt und der Grundstein für ein Interesse am naturwissenschaftlich-technischen Bereich gelegt.

Das mit großem Erfolg: „Sowohl unsere Kinder als auch die Schüler der David-Roentgen-Schule sind mit Feuereifer dabei und haben sich den Preis redlich verdient“, freut sich Jacobs über die Auszeichnung durch den Kreis. Dass die Margaretenschule so innovativ arbeiten kann, verdankt sie auch der Unterstützung der Stadt Neuwied. Sowohl die Lego Education-Sets, als auch die an der Schule vorhandenen iPads sind mit städtischen Geldern angeschafft worden – und kommen im Rahmen der Computer-AG sehr sinnvoll zum Einsatz.