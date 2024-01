Veröffentlicht am 2. Januar 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Ferienprogramm gibt Langeweile keine Chance – Jetzt anmelden zu städtischen Freizeitangeboten in Neuwied

Nach den Ferien ist vor den Ferien: Wer die Vorfreude auf die freie Zeit im Frühjahr, Sommer und Herbst 2024 steigern möchte, findet beim städtischen Kinder- und Jugendbüro Neuwied eine große Auswahl an Ferien- und Freizeitangeboten. Seit dieser Woche können Eltern ihren Kindern Plätze in den beliebten Ferienfreizeiten buchen. Für einige Angebote wird ein Teilnahmebeitrag erhoben. Familien mit geringem Einkommen können finanzielle Unterstützung beantragen, damit alle Kinder gemeinsam die schulfreie Zeit genießen können. In allen Ferien veranstaltet die Stadt auch kostenfreie Freizeitaktivitäten.

Frühjahr: In den Osterferien öffnet wieder der beliebte Bauspielplatz. Kinder ab acht Jahren können vom 25. März bis 5. April werktags zwischen 9 und 15 Uhr nach Lust und Laune werkeln. Mitmachen kostet nichts, eine Platzreservierung ist dennoch wichtig. In Engers geht es ohne Anmeldung spaßig zu: Die Offene Sporthalle lädt vom 25. bis 28. März jeweils von 15 bis 19 Uhr zum Tollen, Turnen und Toben ein.

In den Pfingstferien geht es raus in die Natur beim „Abenteuer Natur und Wiese“ für Kinder ab sieben Jahren. Vom 21. bis 24. Mai erleben die kleinen Naturforscher täglich von 9 bis 16 Uhr ein Outdoor-Abenteuer. Die naturpädagogische Ferienaktion bietet für 75 Euro vier actionreiche Tage inklusive Verpflegung. Wen es eher in die Manege zieht als in die Natur, der ist bei der inklusiven Zirkusfreizeit genau richtig. Ausgebildete Zirkuspädagogen leiten Kinder mit und ohne Behinderung an, ihre Leidenschaften und Fähigkeiten in der Manege zu entdecken. Die Zirkusfreizeit vom 21. bis 24. Mai, jeweils von 9 bis 16 Uhr, kostet 75 Euro inklusive Mittagessen und Getränk, Geschwisterkinder bekommen 10 Euro Rabatt.

Sommer: In den Sommerferien wird es tierisch, sportlich, inklusiv und international: Gleich zweimal werden die beliebten „tierischen Ferien“ angeboten. Vom 15. bis 19. oder 22. bis 26. Juli erleben und lernen Kinder ab sieben Jahren jeweils von 9 bis 16 Uhr Spannendes über Tiere und Tierschutz. Die Teilnahme kostet 75 Euro inklusive Verpflegung. Eine Frühbetreuung ist nach Absprache ab 8 Uhr möglich. In der dritten Ferienwoche kommt Olympia nach Feldkirchen. Vom 27. Juli bis 2. August stärken Kinder jeweils von 8 bis 15 Uhr bei sportlichen Spielen ihren Teamgeist. In der Teilnahmegebühr von 75 Euro ist die Verpflegung inbegriffen. Selbst zum Kochlöffel greifen die Kinder in der „Kunterbunten Sommerkiste“, der inklusiven Kinderfreizeit vom 12. bis 16 August im Jugendzentrum Big House. Jeden Tag wird kreativ gewerkelt und köstlich gekocht. Tolle Ausflüge, zum Beispiel in den Zoo, werden unvergessen bleiben. Die inklusive Freizeit für Kinder mit und ohne Behinderung kostet 75 Euro und beinhaltet die Verpflegung.

Das Highlight für Teenager ist auch in diesem Jahr die Jugendfreizeit in Südfrankreich. Naturerlebnis mit Kanu fahren und wandern, actionreiches Canyoning und Mountainbike-Tour im Nationalpark – und natürlich ganz viel Badespaß in klaren Flüssen und im Mittelmeer stehen auf dem Programm. Am Abend des 15. Juli starten die Jugendlichen ihre betreute Aktivfreizeit und kehren am 28. Juli zurück nach Neuwied. Die Fahrt kostet 495 Euro, für Geschwisterkinder 395 Euro. Familien mit geringem Einkommen können eine Einzelförderung beantragen.

Neben den mehrtägigen Freizeiten gibt es auch im Sommer wieder kostenlose Angebote, zu denen keine Anmeldung nötig ist. Der Bauspielplatz beispielsweise ist vom 15. bis 26. Juli werktags zwischen 9 und 15.30 Uhr geöffnet.

Herbst: In den Herbstferien geht es für kleine Naturfreunde auf die Ochsenalm in Rodenbach, wo ein spannendes Outdoorabenteuer auf sie wartet. Vom 14. bis 16 Oktober täglich von 9 bis 16 Uhr leben die Kinder in ihrer eigenen kleinen Outdoorstadt, die sie aus Naturmaterialien selbst bauen. Die Freizeit kostet 45 Euro inklusive Mittagessen und Getränk. „Raus in die Natur!“ heißt es auch bei der „Wunderbaren Wald Woche“ am Schwanenteich in Oberbieber. Vom 14. bis 18. Oktober, 9 bis 16 Uhr, trotzen die Kids dem herbstlichen Wetter und lernen noch mehr über ihren Lieblingsort: Die Natur. Die WWW kostet 75 Euro inklusive Verpflegung. Ebenfalls 75 Euro kostet die Entdeckerreise in die Altsteinzeit im Museum Monrepos, vom 14. bis 18. Oktober täglich von 9 bis 16 Uhr. Auch der Dauerbrenner unter den offenen Ferienangeboten, der Bauspielplatz, ist im Herbst vom 14. bis 25. Oktober geöffnet. Anmeldung ab sofort beim KiJub

Die Anmeldung zu den Freizeiten sollte möglichst zeitig erfolgen, da die Plätze begrenzt sind. Vormerkungen sind telefonisch unter 02631 802-170 und per E-Mail an kijub@neuwied.de möglich. Nach der Vormerkung werden per E-Mail die erforderlichen Unterlagen zur Anmeldung übersandt. Innerhalb von acht Tagen kann dann verbindlich gebucht werden. Daraufhin soll der Teilnehmerbeitrag innerhalb von 14 Tagen beglichen werden. Fragen zur Anmeldung und zu den Freizeiten beantwortet gerne Sylvia Doherr, Heddesdorfer Str. 33, 56564 Neuwied, 1.OG, Zimmer 113.

Neben den Ferienaktivitäten mit Anmeldung gibt es auch 2024 wieder ein breit gefächertes Angebot, zu dem Kinder und Jugendliche ohne Anmeldung kommen können. Eine Übersicht gibt es im Kinder- und Jugendportal www.up2date-neuwied.de und unter www.neuwied.de/kijub.