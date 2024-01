Veröffentlicht am 2. Januar 2024 von wwa

WEYERBUSCH – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 276

Dienstagmittag, 02. Januar 2024, gegen 14.45 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L) 276 in der Gemarkung Weyerbusch ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit einem Kleinkraftrad die L 276, aus Richtung Weyerbusch kommend, in Fahrtrichtung Flammersfeld. Auf einem geraden Streckenabschnitt kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankhaus gebracht. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden. Quelle: Polizei