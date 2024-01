Veröffentlicht am 1. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Hecken- und Mülltonnenbrände in Altenkirchen

In der Silvesternacht vom 31. Dezember 2023 auf den 01. Januar 2024 kam es zu vier Hecken- und Mülltonnenbränden im Dienstgebiet der Polizei Altenkirchen. In Mammelzen, Etzbach und Hamm geriet eine Hecke in Brand, in Weyerbusch verbrannten zwei Mülltonnen. Hintergrund war jeweils der unsachgemäße Umgang bzw. eine falsche Entsorgung von Feuerwerksmaterial. In keinem der Fälle kam es zu Gebäude- oder Personenschäden. Quelle: Polizei