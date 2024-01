Veröffentlicht am 1. Januar 2024 von wwa

BETZDORF – Chaoten sorgen für Ärger in der Silvesternacht in Betzdorf (Sieg)

Bereits gegen 23:00 Uhr wurde der Polizei eine größere Gruppe junger Männer, teilweise vermummt und größtenteils alle dunkel gekleidet, in der Betzdorfer Innenstadt gemeldet. Im weiteren Verlauf sollen von diesen Personen andere Feiernde im Bereich des Betzdorfer Busbahnhofes gezielt mit Feuerwerksraketen „beschossen“ worden sein, ohne dass es jedoch zu Verletzten kam. Gegen Mitternacht kam es an gleicher Örtlichkeit zu Körperverletzungsdelikten durch die bereits negativ aufgefallenen Personen. Es wurden zwei Erwachsene verletzt und auch noch am Boden liegend geschlagen und getreten. Die Personengruppe wurde beschrieben als junge Männer im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, größtenteils mit Migrationshintergrund (albanischer / arabischer Phänotyp). Hinweise zu diesen Personen oder den Vorfällen bitte an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei