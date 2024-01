Veröffentlicht am 1. Januar 2024 von wwa

KOBLENZ – RÜBENACH – Tödlicher Unfall im Umgang mit Feuerwerkskörper in Koblenz

Zu einem tragischen Unfall beim Umgang mit Feuerwerkskörpern kam Sonntagabend gegen 20.55 Uhr im Koblenzer Stadtteil Rübenach. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei wurde ein 18-jähriger Jugendlicher beim Zünden eines Böllers derart schwer verletzt, dass er trotz der erfolgten Reanimationsmaßnahmen an den Folgen der Explosion starb. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Koblenz dauern an. In diesem weist die Polizei nochmals eindringlich darauf hin, im Umgang mit Feuerwerkskörpern äußerst vorsichtig zu sein. Quelle: Polizei