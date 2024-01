Veröffentlicht am 31. Dezember 2023 von wwa

RETTERSEN – Sachbeschädigung durch Graffiti in Rettersen

In der Zeit zwischen Samstagabend, 30. Dezember 2023, 18:00 Uhr und Sonntagvormittag, 31. Dezember 2023, 09:30 Uhr kam es in 57635 Rettersen im Bereich des Dorfgemeindehauses zu Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte beschmierten die im Nahbereich aufgestellten Altglas-Container und zwei Schilder mit schwarzer Sprühfarbe. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion in Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei