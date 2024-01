Veröffentlicht am 31. Dezember 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Sachbeschädigung an PKW in Linz am Rhein, Am Sändchen – Außenspiegel abgetreten

Samstag, 30. Dezember 2023, kam es zwischen 21:40 und 24 Uhr zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten PKW. Ein Unbekannter trat die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge ab. Die Polizei Linz hat Strafverfahren eingeleitet und nimmt Zeugenhinweise entgegen. Quelle: Polizei