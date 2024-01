Veröffentlicht am 31. Dezember 2023 von wwa

VETTELSCHOSS – Außenspiegel von geparktem PKW in Vettelschoß, in der Michaelstraße beschädigt

Samstagmittag, 30. Dezember 2023 kam es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Vettelschoß. Die Unfallverursacherin kam beim Befahren der Michaelstraße zu weit nach rechts und touchierte ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. An beiden PKW entstand Sachschaden. Quelle: Polizei