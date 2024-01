Veröffentlicht am 31. Dezember 2023 von wwa

UNKEL – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Unkel, Am Hohen Weg – Flüchtiger wird nach Zeugenhinweis ermittelt

Samstagmittag, 30. Dezember 2023 kam es gegen 12 Uhr zu einem Parkplatzunfall in Unkel. Der Unfallverursacher touchierte beim Ausparken einen geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verursacher fuhr nach dem Zusammenstoß weg und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Da ein Zeuge das Geschehen beobachtet hatte, konnte der Verursacher schnell ermittelt werden. Er wird sich in einem Strafverfahren für die Tat verantworten müssen. Quelle: Polizei