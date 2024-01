Veröffentlicht am 31. Dezember 2023 von wwa

BETZDORF – Personenkontrollen nach Zündung von Feuerwerkskörpern in Betzdorf

In der Nacht vom 30. auf den 31.12.23 wurden von der Polizei Betzdorf immer wieder Personenkontrollen an wechselnden Örtlichkeiten im Stadtgebiet von Betzdorf durchgeführt. Die Kontrollen erfolgten meist nach Hinweisen von Anwohnern über Jugendgruppen die Feuerwerkskörper zündeten. Aus einer Gruppe heraus wurde das Dienstgebäude der Polizei von der Hellerstraße aus mit Feuerwerkskörpern beschossen. Zu einer Beschädigung ist es nicht gekommen. Diesbezüglich werden die Ermittlungen fortgeführt. Zahlreichen Personalien von überwiegend jungen, männlichen, meist auch amtsbekannten Jugendlichen wurden aufgenommen und Platzverweise erteilt. Die Polizei wird in der kommenden Silvesternacht verstärkt Personenkontrollen durchführen und konsequent gegen Störenfriede vorgehen. Quelle: Polizei