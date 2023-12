Veröffentlicht am 31. Dezember 2023 von wwa

EICHELHARDT – Herdorferin ist neue Tollität der Hobby Carnevalisten Erbachtal

Das Sportlerheim in Eichelhardt, seit etlichen Jahren der Austragungsort für die Sessionseröffnung der Karnevalisten aus Obererbach, drohte einmal mehr aus allen Nähten zu platzen. Der HCE hatte zur Proklamation eingeladen und alle waren gekommen. Tollitäten, Präsidenten, Begleiter, Tanzgarden, Solomariechen drängten sich im Schankraum, Gesellschaftsraum, Fluren und Saal. Sie warteten gespannt auf die Verabschiedung des Dreigestirns und die Proklamation der neuen Tollität der Hobby Carnevalisten Erbachtal. Die Zeiger der Uhr rückten auf die närrische Zahlenfolge, die Musik erklang und in langer Reihe zogen die HCErler in den Saal. Die Moderatoren, Sitzungspräsidenten Dominik Pritz und Sina Beutgen, das Dreigestirn mit Prinz Philipp I. (Bohlscheid), Bauer Jörg Burbach und Jungfrau Stefan Will sowie den Begleiterinnen Anja Gerlich und Nicole Will-Kienle, der Fahnenabteilung und der Tanzgarden. Das Dreigestirn bedankte sich für die tolle Zeit an der Spitze des HCE. Mit einem Erinnerungsfoto verabschiedete sich die Tanzgarde bei den drei Karnevalisten.

Dann kam sie, die neue Tollität des HCE. Prinzessin Kiara I. zog mit großem Gefolge unter tosendem Beifall in den Saal ein und auf die blaue Bühne. Sitzungspräsident Dominik stellte die Prinzessin und ihre Gefolge vor. An der Seite von Kiara I. aus dem Hause Lück stehen die Prinzessinnnenbegleiterinnen Elke Thiel, Konny Neumann und Elke Hafer. Ferner auch der Hofmarschall Michael Förste. Die Überreichung der Insignien nahmen Ortsbügermeister Stefan Löhr und Reiner Düngen vor. Von Löhr erhielt Kiara i: das Zepter und von Düngen die Prinzenkette.

Nach der bunten Zeremonie machten die befreundeten Karnevalsvereine und -gesellschaften mit ihren Tollitäten und Abordnungen ihre Aufwartung. Zu ihnen gehörten Herkersdorf, Scheuerfeld, Herdorf, Morsbach, Pracht, Kaan Marienborn, Herschbach, Malberg, Fensdorf, Altenkirchen, Hövels, Wissen und Niederfischbach. Die musikalische Begleitung lag beim Spielmannszug Niederhövels. Fotos: Diana Wachow