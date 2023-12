BETZDORF – Betrunkene Frau bedroht Gäste einer Bar in Betzdorf und beleidigt Polizeibeamte

Veröffentlicht am 30. Dezember 2023 von wwa

BETZDORF – Frau bedroht Gäste einer Bar in Betzdorf und beleidigt Polizeibeamte

Am späten Freitagabend, 29. Dezember 2023 wurde die Polizei zu einer in Bahnhofsnähe gelegenen Bar in Betzdorf gerufen. Eine Frau bedrohte Gäste und Angestellte der Bar. Als die Polizeibeamten an der Örtlichkeit eintrafen hatte sich die Frau bereits entfernt, konnte in Bahnhofsnähe aber noch angetroffen werden. Nach der Personalienfeststellung wurde ihr ein Platzverweis erteilt, dem sie jedoch nicht nachkam. Es kam also wie es kommen musste, die erheblich alkoholisierte 43-jährige Frau aus dem hessischen Wetteraukreis wurde zur Durchsetzung des Platzverweises bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Währenddessen wurden die Polizeibeamten permanent mit Beleidigungen bedacht. Gegen die Frau wurden Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei