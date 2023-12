Veröffentlicht am 30. Dezember 2023 von wwa

NEUWIED – Diebstahl eines Kleinkraftrades in Neuwied

In der Nacht zwischen 29. und 30. Dezember 2013 kam es gegen 01:00 Uhr in der Lindenstraße in Heimbach-Weis zum Diebstahl eines neuwertigen Kleinkraftrades durch Unbekannte. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden. Quelle: Polizei