Veröffentlicht am 30. Dezember 2023 von wwa

ST KATHARINEN – Verkehrsunfall in St. Katharinen

Freitagnachmittag, 29. Dezember 2023 kam es im Bereich eines Einkaufmarktes in St. Katharinen zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Neuwied befuhr in Schrittgeschwindigkeit den Parkplatz des Marktes und übersah eine 42-jährige Fußgängerin, die sie am Bein touchierte. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Linz gebracht. Quelle: Polizei