Veröffentlicht am 30. Dezember 2023 von wwa

HÜBINGEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 166/K 173 bei Hübingen

Am 29. Dezember 2023 um 19:10 Uhr ereignete sich im Bereich der Kreuzung K 166/K 173 zwischen Hübingen und Welschneudorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines bevorrechtigten Fahrzeugs und es kam zur Kollision im Gegenverkehr. Drei Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Sie mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurden nach der notärztlichen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser zur weiteren Behandlung gebracht Die Strecke war bis 21:00 Uhr gesperrt. Die unfallbeteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Quelle: Polizei