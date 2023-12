Veröffentlicht am 29. Dezember 2023 von wwa

SCHÜRDT – Eine bunte Vogelwelt in Schürdt

Die Vielfalt der Vogelwelt entschädigt für lange Wartezeiten, kalte Füße und Hände. Die bunte Vogelwelt findet sich an harten Wintertagen, wie bei Schneefall oder starkem Frost, an den Futterstellen ein. Finken aller Arten, Meisen, Kleiber, Amsel, Drossel, Buntspecht und auch das Eichhörnchen finden sich ein. Immer schön einer nach dem anderen. Hat die Kohlmeise ihren Kern im Schnabel und macht sich zum Abflug bereit, setzt schon der Kleiber zur Landung an, um sich seinen Anteil zu sichern. Kommt allerdings das rote Felltier, das putzige Eichhörnchen, ziehen die Vögelchen vor sich zurückzuhalten. Heinrich, das Rotkehlchen, der schon seit Jahresbeginn mit den Menschen Freundschaft geschlossen hat, meldet sich an und erwartet seine Zuwendung an separater Stelle. Auch die Amsel hat ihre Vorzüge für Käsekrümel entdeckt. Alarm herrscht in weites Umfeld, wenn die Krawallburschen, die Elstern, im Anflug sind. Fotos: Diana Wachow