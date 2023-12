Veröffentlicht am 29. Dezember 2023 von wwa

BRACHBACH – Aufbruch eines Verkaufsautomaten in Brachbach

Zwischen dem 27. Dezember 2023, gegen 18:00 Uhr und dem 28. Dezember 2023, gegen 09:45 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Brachbach ein an einem Wohngebäude angebrachter Kaugummiautomat durch Unbekannte aufgebrochen. Die Täter entwendeten mehrere Boxen mit Verkaufswaren aus dem Automaten, insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei