Veröffentlicht am 30. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller nimmt man sich nun dem Thema Selbstverteidigung an – Impulsworshop: Selbstverteidigung für Frauen.

Im Leben kommt es nur sehr selten zu Situationen, in denen wir uns körperlich verteidigen müssen. Wenn aber so ein Fall eintreten sollte, dann sollten wir vorbereitet sein. Genau darauf liegt der Fokus in diesem Kurs: auf den Grundlagen der Selbstverteidigung.

Dazu gehören schon in der Vermeidung von körperlichen Auseinandersetzungen ein sicheres Auftreten, ein Bewusstsein für Distanzen und Gefahren und Grenzen und diese Anderen klar zu setzen. Erst wenn es sein muss, körperlichen Widerstand zu leisten. Wie das am effizientesten funktioniert und welche einfachen Techniken dafür zu lernen sind, wird hier in einem geschützten Rahmen vermittelt und erprobt.

Dieser Kurzworkshop setzt wichtige Impulse und ist für Frauen ab 15 Jahren und unabhängig von ihrer Kondition und Erfahrung geeignet. Die Referentin Alina macht seit 2014 Wing Tsun und wurde 2018 Teil des Ausbilderteams im Dojo Wing Tsun Dynamics Hannover. Selbstverteidigung erfordert keine komplizierten Techniken, sondern einen klaren Blick und ein sicheres Ziel. Am Samstag, den 27. Januar geht es von 14 bis 16:30 Uhr zu Sache. Die Gebühr beträgt 30 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.