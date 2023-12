Veröffentlicht am 28. Dezember 2023 von wwa

DAADEN – Arbeitskreis Kultur/Stadt Daaden spendet an das Jugendzentrum Daaden

Der Arbeitskreis Kultur/Stadt Daaden überreichte vor Weihnachten ein großes Geschenk an das Jugendzentrum Daaden. Dort wurden Bürgermeister Strunk und die Mitglieder des Arbeitskreises von der Jugendpflegerin Christine Kurt und den Jugendlichen mit Plätzchen und Tee begrüßt. Die Freude über den Spendenscheck in Höhe von 1.900 Euro war riesig. Diese Rekordsumme kam am zehnten Kreativmarkt aus Standgeld und Cafeteria zusammen.

Bürgermeister Strunk freute sich über die „Super Leistung“ des Arbeitskreises und aller Helfer. Auch Christine Kurt vom Jugendzentrum war begeistert über die tolle Spende und bedankte sich herzlich. Zusammen mit den Jugendlichen werden nun Ideen gesammelt, wofür das Geld verwendet werden kann. Allen Beteiligten, Helfern, Ausstellern und Besuchern wurde an dieser Stelle nochmals ein „herzlicher Dank“ ausgesprochen.