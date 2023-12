Veröffentlicht am 28. Dezember 2023 von wwa

STRASSENHAUS – Vandalismus in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Straßenhaus

Unbekannte haben sich im Zeitraum zwischen 05. Dezember 2023 und 25. Dezember 2023 durch ein kleines Kellerfenster Zugang zu einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Rhein-Wied-Straße in Straßenhaus verschafft. Sie drehten unter anderen den Haupthahn und anschließend Wasserhähne im Haus auf. Durch das fließende Wasser entstand Sachschaden an der Decke des Erdgeschosses.

Aufgrund der Größe des Fensters und der Art und Weise der Tatbegehung ist nach jetzigen Ermittlungsstand der Polizei die Begehung durch Kinder oder Jugendliche als wahrscheinlich anzusehen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei