Veröffentlicht am 28. Dezember 2023 von wwa

WEYERBUSCH – Versuchter Einbruchsdiebstahl in Supermarkt in Weyerbusch

In der Zeit zwischen Samstagabend, 23. Dezember 2023, 20.30 Uhr, und Mittwochvormittag,Dezember 2023, 09.30 Uhr, kam es in Weyerbusch, in der Kölner Straße, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Unbekannte gingen ein Fenster eines Supermarktes an. Da der Versuch, das Fenster aufzuhebeln, jedoch fehlschlug, verließen sie den Tatort, ohne in das Gebäude gelangt zu sein. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei