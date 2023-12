Veröffentlicht am 28. Dezember 2023 von wwa

ROTT – Diebstahl aus einem Pkw in Rott

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 26. Dezember 2023, 16.00 Uhr, und Mittwochmittag,Dezember 2023, 12.00 Uhr, kam es in Rott, in der Hauptstraße, zu einem Diebstahl. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte aus einem unverschlossenen Ford eine Handtasche mit Inhalt. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise und rät in diesem Zusammenhang, keine Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zu belassen und die Fahrzeuge immer zu verschließen. Quelle: Polizei