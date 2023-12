Veröffentlicht am 28. Dezember 2023 von wwa

BERZHAUSEN – Diebstahl von Batterie aus Motorroller in Berzhausen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 20. Dezember 2023, und Mittwoch, 27. Dezember 2023, kam es in Berzhausen, in der Hauptstraße, zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten die Batterie eines, in einem offenen Unterstand abgestellten, Motorrollers. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei