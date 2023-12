Veröffentlicht am 24. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Diebstahl von Mobiliar in Altenkirchen

Im Zeitraum zwischen Samstag, 23. Dezember 2023, 21:00 Uhr, und Sonntag, 24. Dezember 2023, 10:00 Uhr, kam es in der Fußgängerzone in Altenkirchen zu einem Diebstahl von Mobiliar im Außenbereich einer Eisdiele. Täterhinweise bitte an die Polizei Altenkirchen. Quelle: Polizei