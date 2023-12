Veröffentlicht am 24. Dezember 2023 von wwa

KOBLENZ – Schlägerei in der Koblenzer Altstadt

Zwei Kontrahenten gerieten am Samstagmorgen, 23. Dezember 2023, gegen 03:04 Uhr in 56068 Koblenz, im Florinsmarkt in der Altstadt zunächst verbal aneinander. Als sich einer der beiden in seiner Ehre verletzt sah, kam es zur Schlägerei. Einer der Streithähne trug eine Platzwunde im Gesicht davon. Die entsandte Streife nahm eine Strafanzeige auf, der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis für den Bereich. Für den Fall der Zuwiderhandlung wurde ihm die Ingewahrsamnahme angedroht. Quelle: Polizei