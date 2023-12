Veröffentlicht am 24. Dezember 2023 von wwa

DIERDORF – Unfallflucht in Dierdorf – Trotz Absprache „aus dem Staub gemacht“

Am 23. Dezember 2023 ereignete sich um kurz vor 6 Uhr morgens, an der Einmündung L 267 / B 413, unweit des Ortseingangs Dierdorf – aus Wienau kommend, ein Verkehrsunfall durch Auffahren auf ein wartendes und abbremsendes Auto. Nach dem Zusammenstoß unterhielten sich die Beteiligten kurz und vereinbarten zwecks Personalienaustausch auf den Schwimmbadparkplatz in Dierdorf zu fahren. An diese Abmachung hielt sich der Unfallverursacher jedoch nicht und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei