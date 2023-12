Veröffentlicht am 24. Dezember 2023 von wwa

WISSEN – KÖTTINGERHÖHE – Jahreskalender des Wissener Stadtteils Köttingerhöhe

Für den Wissener Stadtteil Köttingerhöhe liegt jetzt die schon 17. Ausgabe eines Jahreskalenders vor. Verfasser Bernhard Theis hat wieder in seinem Archiv gekramt und ganz unterschiedliche Bilddokumente zusammengestellt. Zugeliefert haben aber auch andere Fotobesitzer. Der Kalender bietet einen Überblick zum aktuellen Geschehen, an dem Köttingerinnen und Köttinger in irgendeiner Weise beteiligt sind. Er beginnt mit Eislaufen auf der zugefrorenen Nister, behandelt den Besuch der Wissener Karnevalsmajestäten in der heimischen Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ und geht auf die Auszeichnung von zwei Köttinger Jungfeuerwehrleuten ein.

Das Blatt „April“ präsentiert drei Kommunionkinder sowie die katholische Frauengemeinschaft bei einer österlichen Themenwanderung über den Steimel. Nicht fehlen darf die Ehrung von Helene Noll und Richard Hüsch für ihre 50-jährige Mitgliedschaft im Ski-Club. Die „Golden Girls“, das Eichhörnchen von Renate und Peter Schwartz und das 1993er Waldfest des leider nicht mehr existierenden MGV „Zufriedenheit“ nehmen ebenfalls den ihm zustehenden Platz ein. Auf der Köttingerhöhe konnte man gleich zwei Schützenmajestäten feiern: Lana Brucherseifer und Maxilian Buchen. Blatt „Juli“ zeigt die entsprechenden Bilder.

Die Einweihung des Bikeparks, das Gluthähnchenfest in Glatteneichen, eine große Apfelflückaktion der Kindertagesstätte im Köttingshof und ein Besuch der Landfrauen in Hof Paffrath sind einige weitere Beispiele. Auf Blatt „September“ würdigt Theis den Tod von Wolfgang Hüsch. Der Oktober steht im Zeichen des Martinsumzugs in Zusammenerbeit von KiTa und Ski-Club.

Der bekannte Schriftsteller und Drehbuchautor („Ostfriesenkrimis“) Klaus-Peter Wolf war Schirmherr des 54. Jahrmarkts der katholischen Jugend Wissen. Was ihn mit der Köttingerhöhe verbindet, kann auf Blatt „November“ nachgelesen werden. Dichter Hanns-Josef Ortheil sprach bei der Kundgebung aus Anlass des verheerenden Kirchenbrands im Februar 2023. Einzelheiten auf dem Blatt „Impressum“. Auf dem Titelblatt ist übrigens die Bikepark-Piste abgebildet. Insgesamt umfasst der Kalender rund 60 Bilddokumente. Für das ansprechende Layout sorgte wie immer Hermann Stausberg. Erhältlich ist der Jahreskalender „Köttingerhöhe 2024“ wie immer bei Backstube Müller/Café Rödder an der Hachenburger Strasse, bei „der Buchladen“ in Wissen, Maarstrasse und beim Verfasser. (bt) Fotos: Bernhard Theis