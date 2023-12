Veröffentlicht am 24. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das neue Bildungsprogramm des Haus Felsenkeller erscheint – „Digitale Grundbildung“ – ein Highlight, das besondere Aufmerksamkeit verdient.

Das neue Bildungsprogramm für die erste Jahreshälfte 2024 liegt gedruckt vor und ist auf der Homepage des Felsenkellers schon länger buchbar. Viele interessante Ideen hat das Team sich ausgedacht und in Veranstaltungen gegossen. Es ist sicher für alle etwas dabei! Aber weil Grundbildung dem Bildungsteam schon lange ein wichtiges Anliegen ist, soll dieser Kurs gesondert vorgestellt werden. Seit der Corona-Zeit schon führt das Haus Felsenkeller einen kostenlosen Kurs für gering literarisierte Erwachsene durch, die ihre Lese- und Schreibkompetenzen ausbauen wollen.

Das Einüben von Lesen und Schreiben wird verbunden mit der Vermittlung von digitalen Alltagspraktiken. Dazu erhalten alle Teilnehmenden für die Dauer des Kurses kostenlos ein Tablet, mit dem sie zu Hause lernen und digitale Alltagstätigkeiten üben können: zum Beispiel das Suchen und die Bewertung von Informationen im Internet und die Vorbereitung auf das selbständige Arbeiten in einem Lernportal. Der Kurs findet online als regelmäßige Videokonferenz statt – dieses Format ist eine Besonderheit. Die Geräte sind mit dem Internet verbunden, so dass das heimische WLAN nicht genutzt werden muss und keine Kosten für die Teilnehmenden anfallen.

Die Kursleitung führt die Lerngruppe durch die verschiedenen Themen und übt dabei das Lesen und Schreiben ein. Auch der Austausch der Lernenden untereinander außerhalb der Kurszeiten ist möglich. Ein Einstieg im Januar 2024 möglich. Interessenten wenden sich bitte an den Projektleiter Christoph Weber (c.weber@weber-hiller.de). Auch wenn die Teilnehmendenzahl begrenzt ist, sind alle Interessierten eingeladen, sich zu melden. Bei entsprechendem Interesse kann auch ein zusätzlicher Kurs durchgeführt werden. Mit dieser Rundumbetreuung bietet das Bildungsteam einen wirklich umfassenden Service und das Kurskonzept überzeugt voll und ganz. Am 17. Januar geht es mit einem einführenden Treffen in Präsenz im Haus Felsenkeller los (15:15 bis 17:30 Uhr). Bei dieser Gelegenheit werden die Geräte ausgegeben und es wird in die Technik eingewiesen.

Die Teilnehmenden sind begeistert und profitieren langfristig von ihrer Weiterbildung. Schließlich ist weder Privatleben noch berufliche Tätigkeit noch ohne Lesen, Schreiben, das Arbeiten am Computer und im Internet vorstellbar. Der Kurs ist Bestandteil des Modells «Digitale Grundbildung» und wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz gefördert. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.