Veröffentlicht am 23. Dezember 2023 von wwa

KURTSCHEID – Einbruch in Wohnhaus in Kurtscheid

Am 22. Dezember 2023 in der Zeit zwischen 17 und 19:40 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße „Im Tiergarten“ in Kurtscheid. Der Täter verschaffte sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen. Anschließend wurden sämtliche Räume und Schränke durchwühlt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu verdächtigen Personen und oder Fahrzeugen im Tatzeitraum der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei