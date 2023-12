Veröffentlicht am 23. Dezember 2023 von wwa

WISSEN – Pkw kollidiert mit umstürzendem Baum – Schnelle Hilfe dank tatkräftiger Helfer in Wissen

Freitagnachmittag, 22. Dezember 2023, um 17 Uhr stürzte zwischen Hövels und Wissen eine an der Sieg stehende Pappel auf die B 62. Der Baum fiel quer über die komplette Fahrbahn, unmittelbar vor einen in Richtung Wissen fahrenden Pkw. Das Auto konnte nicht mehr anhalten und überfuhr den Baum, der sich unter dem Pkw verklemmte. Freiwillige Helfer zogen den Baum von der Straße, so dass die Fahrbahn in Richtung Hövels wieder frei wurde. Der erste im Stau stehende Pkw sprang allerdings wegen seiner leeren Batterie nicht mehr an. Wieder halfen Freiwillige und schoben das Auto zur Seite. Ein im Stau stehender Mann hatte in seinem Auto einen Hochentaster dabei und zersägte den Baum unter dem Auto. Der beschädigte Pkw konnte noch aus eigener Kraft bis ins nahegelegene Wissen fahren. Verletzt wurde niemand. Die Straßenmeisterei übernahm die Reinigung der verschmutzten Fahrbahn. Quelle: Polizei