Veröffentlicht am 23. Dezember 2023 von wwa

DAADEN – Anrufe „Falscher Polizeibeamter“ in der Verbandsgemeinde Daaden

Am 22. Dezember 2023, zwischen 15:00 und 16:00 Uhr wurden drei Personen Geschädigte der Betrugsmasche „falsche Polizeibeamte“. Die Personen wurden durch unbekannte Täter telefonisch kontaktiert, um sie zur Herausgabe von Bargeld zu bewegen, was in keinem Fall gelang. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Es wird erneut darauf hingewiesen, in solchen Fällen umgehend die Polizei zu informieren. Die Polizei wird in keinen Fall die Herausgabe von Bargeld verlangen. Quelle: Polizei