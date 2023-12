Veröffentlicht am 23. Dezember 2023 von wwa

FREUDENBERG – Freilichtbühne Freudenberg erhält vorweihnachtliche Spende vom IT-Dienstleister Bechtle

Kurz vor den Feiertagen erreichte die Südwestfälische Freilichtbühne Freudenberg e.V. überraschend eine gute Nachricht und ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. BECHTLE, eins der größten IT-Systemhäuser in Deutschland, mit einem Standort in Siegen, hat sich dieses Jahr dafür entschieden an Stelle Weihnachtspräsente an seine Kunden auszugeben, lokale Projekte mit einer Spende zu unterstützen. Dabei fiel die Wahl unter anderem auf die Freilichtbühne in Freudenberg. Die Vertreter des geschäftsführenden Vorstands, Karina Schneider, Ralf Gieseler und Tim Müller konnten mit einem Lächeln im Gesicht einen stattlichen Scheck über 3.500 Euro entgegennehmen.

„Wir arbeiten leidenschaftlich in unserem Feld IT-Dienstleistungen. Genau diese Leidenschaft sehen wir auch beim Team der Freilichtbühne“, sagt der Standortleiter Siegen der BECHTLE, Johannes Althaus. „Die Passion für Theater und Kultur habe ich beim berühmten Blick hinter die Kulissen ebenfalls erfahren dürfen. Ich war direkt fasziniert von der Leidenschaft aller Mitglieder, die die Freilichtbühne seit Jahrzehnten mit ihrem Ehrenamt unterstützen und vor allem gestalten. Jedes Jahr zwei Theaterstücke zu planen und aufwendig umzusetzen ist ein riesiger Kraftakt.

Schön zu sehen, dass alle Generationen einen Platz bei der Freilichtbühne finden und jedes Talent den richtigen Einsatz findet.“ Dieses besondere Lob freut die Mitlieder der Freilichtbühne ganz besonders und versüßt die Vorweihnachtszeit. Es bleibt zu hoffen, dass sich möglichst viele Firmen am Beispiel von BECHTLE orientieren und schauen, welche sozialen und ehrenamtliche Initiativen in ihrem Umfeld Unterstützung benötigen. Man wird es ihnen bestimmt danken! Foto: Freilichtbühne Freudenberg

Foto: (v.l.): Tim Müller, Ralf Gieseler, Johannes Althaus, Karina Schneider