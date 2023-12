Veröffentlicht am 22. Dezember 2023 von wwa

WEYERBUSCH – „Night Castle“ rockt zum Abschluss der Wintertour wieder die Weyerbuscher „Post“

„The Christmas Attic“ – so hieß der Titel der Wintertour 2023 der heimischen Band Night Castle, und das Ende dieser Wintertour feierte die Gruppe beim Weyerbuscher Brodverein 2019. Das rockige Weihnachtskonzert bildete gleichzeitig einen krönenden Höhepunkt des erlebnisreichen Veranstaltungsjahrs 2023 im altehrwürdigen Gasthof Zur Post.

Night Castles rockige Interpretationen klassischer Weihnachtslieder mit energiegeladenen Gitarrenriffs, einfühlsamen Piano- und Gesangpassagen und donnernden Synthies, aber auch gefühlvollen Balladen und instrumentalen Stücken im Stil der alten Meister ließen im ausverkauften Gasthof keine Wünsche offen.

Durch den Abend führte Marco Talhoff, der in unnachahmlicher Weise die Weihnachtsgeschichte „The Christmas Attic“ vortrug. Passend zur Thematik der Geschichte spielte die Band ihre Songs und wusste das Publikum mitzunehmen auf diese besondere weihnachtliche Reise.

Das begeisterte Publikum forderte einige Zugaben, bis es dann zum gemütlichen Teil überging. Die Aftershowparty dauerte bis in die frühen Morgenstunden an, in der die Musiker gemeinsam mit ihren Fans den Abschluss einer erfolgreichen Wintertour 2023 feierten.

„Night Castle“ hat erst im vergangenen Jahr ein erfolgreiches Comeback nach mehrjähriger Schaffenspause hingelegt. Wie zur Wintertour 2022 wurden auch dieses Jahr im Rahmen der „Christmas Attic-Tour“ mehrere ausverkaufte Konzerte gegeben, so unter anderem in der Konzertkirche in Altenkirchen und im Haus Hellertal in Alsdorf. Foto: Markus Bay