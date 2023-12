Veröffentlicht am 22. Dezember 2023 von wwa

SCHÖNSTEIN – Weihnachtsmarkt in Schönstein

Zufriedene Gesichter bei der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Schönstein: Auch der zweite Weihnachtsmarkt in Schönstein war ein voller Erfolg. Vor wenigen Jahren noch im Schloss beheimatet, war nun der Vorplatz des Schönsteiner Schützenhaus Austragungsort des abwechslungsreichen Geschehens. Man hatte sich bestens vorbereitet, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, die Beleuchtung war perfekt und alles mit Hackschnitzel ausgelegt.

An rund sechzehn Ständen gab es allerhand schöne Sachen zu kaufen. Hier taten sich besonders die heimischen Vereine wie Sportfreunde, kfd, Schützenjugend oder Förderverein der Kindertagesstätte St. Katharina hervor. Die Schützenbrüder selbst offerierten Kaltgetränke und Leckereien vom Grill. Gut an kamen auch das Fleischangebot der Wildkammer der Hatzfeldt`schen Verwaltung, Marion Schwans personalisierte Geschenke aus Stoff, Knautz` Honig, Juttas Socken oder die Holzarbeiten von Bender aus Morsbach.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte am Samstag eine Gruppe aus Attendorn, am Sonntag war dann eine Abteilung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen an der Reihe. Nicht fehlen durfte natürlich der Nikolaus, unter dessen Mantel sich dem Vernehmen nach Rudolf Trapp verbarg. An beiden Tagen war der Markt sehr gut bestückt, so Thomas Schilling im Namen der Bruderschaft. Gegen eine Neuauflage im kommenden Jahr spricht also nichts. (bt) Fotos: Bernhard Theis