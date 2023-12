Veröffentlicht am 22. Dezember 2023 von wwa

SCHÖNSTEIN – Nikolaus-Andacht in Schönstein

Die kfd Schönstein hatte zu einer besinnlichen Nikolaus-Andacht in die Pfarrkirche eingeladen. Im Mittelpunkt standen die Kommunionkinder und ihre Eltern. Im Eingangslied unter der Leitung von Hans-Georg Rieth standen „Dicke rote Kerzen“, dargeboten von den Hauptpersonen im Altarraum des Gotteshauses. Bei der anschließenden Begrüßung machte man mit dem Heiligen Nikolaus bekannt: „Er hat vor vielen Jahren gelebt und den Menschen von der frohen Botschaft Gottes erzählt und ihnen die Licht-Seiten des Lebens gezeigt!“

Marlene und Lena zündeten dann die ersten Kerzen auf dem Adventskranz an. Emilie, Lena, Oskar, Phil, Francesko, Luisa und Emil betrachteten nun die einzelnen Buchstaben des Namens Nikolaus. „Lasst und froh und munter sein“, erklang und man gab sich der Geschichte von Sinan und dem Heiligen Mann hin. Nachdem drei Kommunionkinder die Fürbitten vorgetragen hatten, sprach man gemeinsam das Friedensgebet und das Vaterunser. Nach dem Schlusssegen („Nikolaus war freundlich und hilfsbereit.

Guter Gott, segne uns mit seiner Großzügigkeit“) ertönten im Schönsteiner Kirchenschiff einige altbekannte Weihnachtslieder. Ein Dank ging noch an die Organisatorinnenteam der Andacht mit Antonie Fehling an der Spitze. Zur Überraschung der Kinder hatte sogar der Nikolaus selbst den Weg nach Schönstein gefunden. Die Ähnlichkeit mit Thomas Schilling war trotz des roten Mantels und Rauschebart schon frappierend. Der Heilige Mann übergab allen Kindern eine Geschenktüte was allerorten zu leuchtenden Augen führte. Was übrig blieb geht an die Wissener Tafel. Nach der Andacht traf man sich noch zum zwanglosen Beisammensein mit Kinderpunsch, Glühwein und selbstgebackenen Plätzchen in der Krypta. (bt) Fotos: Bernhard Theis