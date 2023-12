Veröffentlicht am 22. Dezember 2023 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Betzdorf

Am 22. Dezember 2023 verursachte ein 55jähriger PKW-Fahrer einen Verkehrsunfall durch Beschädigung eines am Fahrbahnrand stehenden, anderen PKW im Vorbeifahren. Der Fahrer des haltenden Fahrzeuges teilte der Polizeiinspektion Betzdorf mit, er habe den Verdacht, der Unfallverursacher sei alkoholisiert. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch einen Atemalkoholvortest eine anzunehmende Blutalkoholkonzentration von 2,19 Promille festgestellt werden. Dem 55jährigen Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Quelle: Polizei