Veröffentlicht am 22. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger in Altenkirchen

Der Fahrer eines Pkw befuhr die Wiedstraße Altenkirchen in Fahrtrichtung Kölner Straße und nahm einen am Fußgängerüberweg Höhe REWE querenden Fußgänger zu spät wahr. Der Pkw erfasste den Fußgänger auf dem Überweg mit der Fahrzeugfront und verletzt ihn. Durch den Rettungsdienst erfolgte die Erstversorgung. Der Fußgänger wurde anschließend zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Altenkirchen gebracht. Die Einsatzabwicklung wurde durch einsetzenden Starkregen erschwert. Quelle: Polizei