Veröffentlicht am 21. Dezember 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Pkw ohne Zulassung in Linz am Rhein geführt

Mittwochnachmittag begegnete einer Streifenwagenbesatzung ein Pkw auf der B 42 zwischen Bad Hönningen und Linz, an dem keine amtlichen Kennzeichen angebracht waren. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle gab der 61-jährige Fahrer aus Erpel an, dass er den Pkw kürzlich gekauft habe und ihn nun nach Hause überführen wollte. Die Zulassung sollte in den nächsten Tagen erfolgen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Polizei leitete entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Quelle: Polizei