21. Dezember 2023

WESTERBURG – Raubüberfall auf Postfiliale Westerburg – Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Am Mittwochnachmittag, 20. Dezember 2023 kam es gegen 15:25 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Postfiliale in Westerburg. Ein maskierter Einzeltäter betrat die Postfiliale, bedrohte eine Angestellte mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nach der Tat flüchtete er in unbekannte Richtung.

Nach intensiven Ermittlungen der Polizeiinspektion Westerburg und der Kripo Montabaur konnte Donnerstagmorgen ein 48-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Selters unter dem dringenden Tatverdacht festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Montabaur dauern an. Quelle: Polizei