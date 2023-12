Veröffentlicht am 21. Dezember 2023 von wwa

EICHEN – Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus in Eichen

Mittwochabend, 20. Dezember 2023 kam es zwischen 17:00 und 18:00 Uhr in der Ortslage Eichen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt und erbeuteten Diebesgut in Höhe von etwa 3.000 Euro. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden im unteren, vierstelligen Eurobereich an dem Gebäude. Quelle: Polizei