Veröffentlicht am 21. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Altenkirchen

Am 20. Dezember 2023 beobachtete ein Verkehrsteilnehmer einen weißen Transporter, der in Altenkirchen an der Siegener Straße, Ecke Mühlberg, ein Verkehrszeichen beschädigte und im Anschluss Unfallflucht beging. Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug oder dem amtlichen Kennzeichen des Fahrzeuges geben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Altenkirchen. Quelle: Polizei